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10 апреля 201807:48

В Приморье прооперируют раненую тигрицу
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В Приморье будет прооперирована тигрица, найденная месяц назад в Хабаровском крае. Животное находится в тяжелом состоянии – в нее несколько раз стреляли. Но даже если тигрица выживет, дальнейшую жизнь проведет в неволе.

Раненую тигрицу нашли 6 марта недалеко от поселка Южный Хабаровского края. Ее отловили и отправили в приморский центр реабилитации животных в селе Алексеевка. У тигрицы огнестрельные ранения и травма задней лапы. Картечь из тела извлекли; теперь нужно скрепить осколки костей металлическими пластинами, а потом имплантировать сустав. Сейчас животное остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

По словам специалистов, тигрица может не перенести полет, поэтому все подготовительные работы к новой операции проведут местные специалисты. Если они пройдут удачно, то на главную операцию прилетят врачи из Санкт-Петербурга.

Из-за травмы задней лапы тигрица в дикой природе не сможет развивать необходимую для охоты скорость, поэтому, если она выживет, то дальнейшую жизнь проведет в неволе.

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