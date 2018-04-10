Тренер "МанСити" Гвардиола: нам остается только атаковать

Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (первая встреча – 0:3) отметил, что его команде не остается ничего другого, как сделать ставку на атаку. Он надеется ликвидировать отставание.

"Мы знаем, что должны делать – стараться атаковать и контратаковать, — цитирует тренера "Сити" официальный сайт УЕФА. – Даже в своем последнем матче мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут. Если пропустим, сдаваться не нужно".

"Мы это делали уже много раз – создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Другое дело, что моменты нужно реализовывать. Если не получилось реализовать, нужно играть дальше и создавать еще", — рассуждает Гвардиола.

"Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации, — подчеркнул наставник "горожан". – У меня экстраординарная команда, ее нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высшего класса. Не важно, чем в итоге завершится сезон. Быть тренером этой команды – наслаждение".

Интересно, что Гвардиола выразил удовлетворение даже поражением от "Манчестер Юнайтед" в премьер-лиге (2:3): "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед". Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно".

Тренер "Сити" заметил, что его команде нужны европейские трофеи: "Работа всего клуба направлена на рост и достижение большего успеха. Возможно, не в этом сезоне, но в будущем мы завоюем их".