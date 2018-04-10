Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, передает ТАСС.

Голосование прошло в закрытом режиме, в нем приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов. Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.

Известно, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция "Единая Россия". Ее поддержал единственный депутат облсовета от "Справедливой России" Владимир Волчек.

38 депутатов, принимавших участие в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 1 апреля 2018 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали.

Президент принял отставку 73-летнего Тулеева. Должность временно исполняющего обязанности главы региона занял вице-губернатор Сергей Цивилев.

Тулееву, возглавлявшему единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы в региональное заксобрание в 2013 году, 3 апреля был вручен вакантный мандат одного из депутатов.