Патрик Кейн сыграет за сборную США на чемпионате мира

Ведущий форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэк Хоукс" Патрик Кейн будет выступать в составе национальной сборной США на чемпионате мира-2018, который пройдет в Дании. Кейн единственный раз участвовал в мировом первенстве 10 лет назад.

"Черные ястребы" Чикаго не прошли в плей-офф Кубка Стэнли, напоминает Чемпионат.Ru. 29-летний Кейн в регулярном чемпионате был одним из лучших форвардов своей команды, набрав 76 (27 голов и 49 передач) результативных баллов в 82 матчах.