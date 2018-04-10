Жители Думы ничего не слышали про химатаку

В сирийском городе Дума продолжается операция по освобождению мирных жителей и вывод боевиков. Благодаря переговорам российского центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировок, удалось освободить 56 заложников. Город также покинули более 3600 боевиков и членов их семей. Активные боевые действия не ведутся уже вторые сутки.

Колонна бронеавтомобилей "Тигр", военной полиции минобороны России, впервые едет по городу Дума, который еще не до конца покинули террористы. Местные жители приветствуют наших военных.

Повсюду горит бронетехника боевиков: танки, артиллерийские и зенитные установки. Террористы сами ее подожгли, чтобы не оставлять трофеев для Сирийской армии.

В городе слышна стрельба. Боевикам разрешают взять с собой только по два магазина, вот они и палят в воздух, избавляясь от лишних патронов.

Та самая больница, которая якобы подверглась химической атаке, находится в подвальном помещении. Российские офицеры радиационной, химической и бактериологической защиты, что прибыли сюда проходят внутрь, изучают все помещения, общаются с персоналом и пациентами.

"В ходе посещения лечебного заведения, установлено, что пострадавшие от зарина и хлора в госпиталь не поступали. Отсутствовали признаки отравления как поражения нервно-паралитическим газом "Зарин" так и хлором", — заявил начальник войск радиационной химической и биологическ5ой защиты Минобороны РФ в Сирии Александр Родионов.

Никаких тысяч, сотен, десятков, да хотя бы одного пострадавшего в больнице не нашли. "Учитывая, что некоторые интернет-ресурсы контролируются сторонниками оппозиции режима Асада и неоднократно публиковали статьи аналогичного содержания, информация о применении зарина и хлора является очередным информационным вбросом", — подчеркнул Родионов.

Тем временем Думу продолжают покидать автобусы с боевиками и их семьями. Разговариваем с одним из пассажиров. Этот парень сначала даже не понял, о чем его спрашивают. Про якобы химатаку в Думе слышали, кажется уже все, но только не местные.

"Я ничего про это не слышал. И все мои знакомые тоже. Не знаю, откуда пошли эти слухи", — говорит местный житель Абу Хамзи.

Российские специалисты намерены более детально изучить территорию вокруг больницы и опросить свидетелей. Уже в ближайшие дни Думу должны покинуть все боевики, а сам город перейти под контроль сирийской армии.