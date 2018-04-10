В Таиланде разбился автобус с рабочими

В Таиланде перевернулся двухъярусный автобус, перевозивший рабочих из Мьянмы. В результате аварии 6 человек погибли на месте, еще 44 получили ранения. Состояние 28 пострадавших оценивается как тяжелое.

ДТП произошло на повороте горной дороги, автобус на большой скорости вылетел за ограждение и перевернулся. По словам водителя, по неизвестной причине он не смог затормозить на вираже, поэтому пытался притормаживать, прижимаясь бортом к ограждению трассы, однако ограждение не выдержало. Следователи же подозревают, что автобус ехал с серьезным превышением скорости, но не исключают, что перед входом в поворот у транспортного средства произошел отказ тормозов, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.