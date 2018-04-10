Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля вышел на свободу

Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля сегодня вышел на свободу. Он освобожден условно-досрочно и покинул колонию общего режима, расположенную на окраине амурской столицы. В общей сложности под стражей бывший градоначальник находился около трех лет.

Напомним, Александр Мигуля в августе 2016-го был приговорен к девяти годам лишения свободы. В феврале 2017-го суд уменьшил срок до семи лет, а в ноябре — до пяти с половиной. Экс-мэр обвинялся по нескольким статьям, в частности, в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств.

30 марта суд по условно-досрочному освобождению вынес положительный вердикт, но в праве занимать руководящие должности Мигуля не восстановлен.