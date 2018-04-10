Тренер "Барселоны" Валверде: мы не думаем, что уже выиграли

Наставник испанского футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Валверде накануне повторного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" (результат первой встречи – 4:1) отметил, что его подопечные не почивают на лаврах: "Мы не думаем, что уже победили".

"На своем поле "Рома" наверняка попробует сыграть еще интенсивнее, — цитирует Валверде официальный сайт УЕФА. – Когда тебе надо догонять, ты должен стараться забить первым. Могу предположить, что они выйдут на поле именно с этой целью, и мы здесь должны быть начеку".

По словам тренера "Барсы", он всегда допускает мысль о поражении: "Но точно так же я всегда думаю о том, что мы можем выиграть. Мы знаем, что в плане счета у нас большое преимущество, однако у "Ромы" хорошие игроки. Мы должны быть готовы к тому, что они будут стараться изменить результат".

"Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать", — сказал наставник "сине-гранатовых".

Валверде признал, что лидер "Барсы" Лионель Месси всегда может решить исход матча: "Но и нам есть кого опасаться, например, Джеко. Наша цель – всегда придерживаться баланса между защитой и атакой. Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы ничего невероятного не произошло".

"Нельзя выходить на поле с мыслью, что "Рома" для нас – не соперник. Самоуверенность может выйти боком. И я не заглядываю за рамки завтрашней игры. Было бы ошибкой думать, что мы уже в полуфинале. Мы точно не самоуверенны. Зацикливаться на добытом результате – опасно", – сказал тренер.