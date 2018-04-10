МЧС: на месте крушения Ан-148 пройдет дополнительное обследование

Спасатели МЧС проведут дополнительное обследование места крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", разбившегося в Подмосковье, передает ТАСС.

К месту крушения самолета во вторник утром прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России. Спасатели проведут обследование квадрата места падения самолета.

Как ожидается, на место приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он сообщит жителям о мерах, которые принимаются для поиска останков тел и личных вещей погибших.