Юлию Скрипаль выписывают из больницы

Дочь Сергея Скрипаля — Юлию Скрипаль, пострадавшую при нападении с применением отравляющего вещества, выписывают из больницы. Об этом сообщают британские СМИ. По данным Sky News, изначально девушку поланировали выписать еще накануне, 9 апреля.

Как отмечает "Интерфакс", предположительно, медики, лечившие россиянку, в ближайшее время выступят с заявлением.

5 апреля Юлия Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней все хорошо, она скоро выписывается. Кроме того, девушка рассказала, что ее отец также идет на поправку.

Между тем, несколько недель, по данным западных СМИ, Сергей и Юлия Скрипали были на грани жизни и смерти. "Чудесное выздоровление" попытался объяснить в интервью Sky News профессор экологической токсикологии в Университете Лидса Алистер Хэй. По словам ученого, все нервные агенты смертельны — именно поэтому они выбраны в качестве химического оружия. "Новичок" же был создан для того, чтобы наносить организму "непоправимый" вред, пишет британское издание, ссылаясь на другого ученого — Вила Мирзаянова, которого называют одним из создателей этого отравляющего вещества. Выжить после отравления таким веществом, по мнению профессора Хэя, Скрипалям помогла лишь быстрая и высококвалифицированная помощь британских медиков.

Люди, которые 4 марта нашли Скрипалей на скамейке в Солсбери с пеной на губах и вызвали скорую помощь, спасли им жизнь. И, конечно, парамедики, которые оперативно прибыли на место, пока Скрипали еще дышали, и смогли помочь им не умереть.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом 4 марта в британском Солсбери. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию. Москва все обвинения категорически отрицает.