Россиянка Забелинская стала первой в общем зачете велогонки "Тур Таиланда"

Российская велогонщица Ольга Забелинская, являющаяся серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в велоспорте на шоссе, сумела победить в общем зачете многодневной гонки "Тур Таиланда". По итогам трех дней она обошла всех своих соперниц, среди которых оказались и ее соотечественницы.

Второе место досталось российской велогонщице Карине Касеновой. Тройку лучших также замкнула представительница сборной России Гульназ Бадыкова. Любопытно, что и четвертое место заняла наша соотечественница Елизавета Ошуркова.

Кроме того, россиянки оказались первыми и в командном зачете по итогам многодневки "Тур Таиланда", сообщает РИА Новости.