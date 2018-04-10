Членов приморской банды вновь признали виновными в убийствах

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Дело "приморской банды" 58 минут назад
Членов приморской банды вновь признали виновными в убийствахЧитайте нас в Telegram
В Приморье в ходе третьего процесса над членами так называемой приморской банды коллегия присяжных признала их виновными в совершении четырех убийств местных жителей в 2009 году. Теперь на основании этого вердикта суду предстоит вынести приговор всем подсудимым. Следующее заседание суда назначено на 16 апреля, передает ТАСС.
Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун оказываются на скамье подсудимых в рамках этого дела уже в третий раз.
Первый процесс начался в июне 2011 года. Однако из-за кражи материалов дела вынесение приговора состоялось только в 2014 году. Главарь банды Александр Ковтуна и двое участников — Владимир Илютиков и Алексей Никитин – были приговорены к пожизненному заключению, а Роман Савченко и Максим Кириллов получили 25 и 22 лет колонии соответственно. Вадим Ковтун был осужден на 8 лет и 2 месяца лишения свободы. Однако позднее Верховный суд РФ отменил пожизненные сроки и отправил ряд эпизодов на пересмотр.
Второй процесс состоялся в 2016 году. Суд присяжных при повторном рассмотрении этих эпизодов оправдал подсудимых, заключив, что факт убийства четырех местных жителей не доказан. В итоге суд вынес оправдательный приговор пяти подсудимым. Вадим Ковтун и Алексей Никитин были освобождены из-под стражи. Но Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Нынешний процесс начался 16 февраля 2017 года
Убийство четырех жителей Кировского района Приморского края стало одним из первых громких преступлений так называемой приморской банды. Кроме того участники группировки совершили несколько краж и разбойных нападений, убили двух полицейских и еще нескольких ранили.
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