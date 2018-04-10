Братья-близнецы Торсуевы попали в базу украинского сайта "Миротворец"

В базу данных украинского сайта "Миротворец" попали братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в фильме "Приключения Электроника", передает РИА Новости.

На сайте сообщается, что братья Торсуевы внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

Сайт "Миротворец" обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Как известно, весной 2016 года на сайте "Миротворец" был опубликован список журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подвергла критике действия владельцев сайта "Миротворец". По ее словам, публикация — "прямой призыв к расправе над журналистами".