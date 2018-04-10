Тренер "Ромы" Ди Франческо: с "Барсой" надо сыграть, как против "Челси"

Наставник итальянского клуба "Рома" Эусебио Ди Франческо накануне домашнего четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", которой римляне уступили в гостях со счетом 1:4, выразил надежду на реванш.

"Против "Барселоны" будут играть все сильнейшие. Думать о дерби ["Роме" в Серии "А" предстоит игра с "Лацио", — прим. ред.] пока рано. Нам нужно сыграть против каталонцев с максимальной отдачей и не терять веры до финального свистка. Мы обязаны выложиться без остатка", — сказал тренер.

При этом Ди Франческо отдает должное соперникам: "Давайте не будем забывать, что "Барселона" была построена не за две недели. На это ушли годы. И я считаю, что в этом и заключается ее главная сила".

"Я просто часть своего клуба, — цитирует тренер "Ромы" официальный сайт УЕФА. – Пытаюсь передать свои идеи, убедить людей. Я стараюсь вкладывать в работу всю душу. Конечно, все мы ошибаемся. Но мне нужно свести число ошибок к минимуму".

"Вера в свои силы должна подпитывать нас. Нас может вдохновить домашний матч с "Челси", мы тогда выиграли 3:0, и этот счет нас устроит в игре с "Барсой". Было бы хорошо выдать похожий матч", – сказал Ди Франческо.