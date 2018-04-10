Выздоровевшую Юлию Скрипаль спрятали в "безопасное место"

Юлию Скрипаль, пострадавшую в английском Солсбери от отравляющего вещества, выписали из больницы и доставили в безопасное место, сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на собственные данные.

Между тем в медицинском учреждении не стали комментировать эту информацию, заявив, что новых данных о здоровье Юлии Скрипаль нет.

"Мы не давали новой информации по этому поводу", — заявил РИА Новости представитель больницы Пол Рассел, добавив, что как только будут изменения, информация появится на сайте больницы.

Сам экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль пока остается в лечебном учреждении, но быстро идет не поправку, передает "Интерфакс".

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом 4 марта в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", и обвинили в причастности к инциденту Россию. Москва все обвинения категорически отрицает.