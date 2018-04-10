"Барселона" готова отдать 100 млн евро за француза Упамекано

Молодой французский игрок обороны футбольного "Лейпцига" Дайот Упамекано заинтересовал тренерский штаб испанской "Барселоны". При этом по сообщениям инсайдеров, "сине-гранатовые" готовы выложить за защитника немалые деньги – 100 млн евро.

Упамекано, несмотря на свои 19 лет, стал в этом сезоне ведущим оборонцем "Лейпцига" и сыграл за немецкий клуб в 36 матчах во всех турнирах, сообщает "Спорт-экспресс". В столице Каталонии заметили молодого француза, и он стал одной из главных целей "Барсы" в грядущей летней трансферной кампании.