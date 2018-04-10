Спецслужбы предотвратили теракты в день выборов президента РФ

С начала года ФСБ России предотвратила шесть террористических актов на стадии подготовки, в том числе на избирательных участках и в торговом центре, передает ТАСС. Как сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, в первом квартале 2018 года совершено три теракта в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области. Предотвращено шесть терактов на стадии подготовки.

На заседании НАК Бортников отметил, что теракты были предотвращены в том числе на избирательных участках в ходе выборов президента РФ в Ингушетии и Башкирии, а также в одном из ТЦ Саратова.

"В феврале в рамках контртеррористической операции в Назрановском районе Ингушетии при оказании вооруженного сопротивления, уничтожены два бандита из числа сторонников террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), готовившие теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента", — сказал Бортников.

Как сообщалось, в марте в Башкирии задержаны два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку на избирательных участках Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности. "В том же месяце в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГ, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. При них обнаружено оружие и СВУ мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте", — отметил Бортников.

По словам Бортникова, почти 200 боевиков были задержаны с начала текущего года на территории России, еще 15 бандитов нейтрализованы. "Всего с начала года задержано 189 и нейтрализовано 15 бандитов и их сообщников", — сказал Бортников во вторник.

При этом, несмотря на тенденцию к снижению преступлений террористической направленности, угрозы от террористов сохраняют свою актуальность, заявил директор ФСБ РФ.

"В ходе проведенной работы удалось сохранить тенденцию сокращения общего числа совершенных преступлений террористической направленности", — сказал Бортников.