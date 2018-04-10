Самым старым мужчиной планеты официально признан 112-летний японец

Самым старым мужчиной планеты официально признан 112-летний японецЧитайте нас в Telegram
На официальном сайте и страницах Книги рекордов Гиннесса в соцсетях сообщается о том, что самым старым мужчиной планеты признан Масадзо Нонака из Японии. Ему 112 лет и 259 дней.
Вице-президент японского филиала Эрика Огава 10 апреля посетила нового рекордсмена в его родном городе на острове Хоккайдо и вручила ему сертификат за рекорд.
"Достижение господина Нонаки выдающееся — он может научить нас всех важному уроку ценности жизни и тому, как превышать лимиты человеческого долголетия", — сказал редактор Книги рекордов Гиннесса Крэг Глендэй.
Нонака родился 25 июля 1905 года. У него пятеро детей, а также семь братьев и сестра, которые живут неподалеку от него – в поселке Асёро на острове Хоккайдо.
Сообщается, что Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами.
Он – не первый японец, получивший звание самого старого мужчины планеты. Ранее им был признан Дзироэмон Кимура, родившийся 19 апреля 1897 года и умерший в возрасте 116 лет 54 дней, передает РИА Новости.
За всю историю фиксирования подобных рекордов самым старым мужчиной был признан Жан Луиз Кальман: он прожил 122 года и 164 дня.
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