Телеведущая трагически погибла в неисправном лифте на глазах у маленькой дочери

Трагическое происшествие в казахстанском городе Актобе. Там в лифте жилого дома на глазах своей трехлетней дочери погибла 28-летняя женщина – журналист и телеведущая Айзат Абдисамат.

По словам очевидцев, она вместе с дочерью зашла в лифт на первом этаже собственного дома. Проехав один лестничный пролет, кабина остановилась. Женщина решила выйти, но не успела. Створки захлопнулись, зажали телеведущей ногу, и лифт поехал.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, были бессильны помочь, сообщают "Вести. Дежурная часть". Трехлетняя дочка Айзат, к счастью, осталась жива.

По другим данным, женщина вместе с ребенком не поднималась, а спускалась в лифте, когда двери его начали самопроизвольно открываться. Тогда женщина и захотела выйти, но не успела: двери закрылись и зажали ее ногу.

Лифт поехал вниз, и женщине разорвало все внутренние органы, сообщают казахстанские СМИ. Прибывшие медики сообщили, что полученные травмы были несовместимыми с жизнью.

По мнению председателя жилконторы, которая обслуживает этот дом, "несчастный случай произошел по вине погибшей из-за несоблюдения техники безопасности".

"Я думаю, что это несоблюдение техники безопасности. Если оборвался трос, и лифт упал бы, тогда другое дело. Обвинили бы, что мы не смотрели. Но мы две недели как поменяли трос. Он работал нормально", — заверили председатель КСК "Жанабек-Сервис" Кенен Жанабеков.

После случившегося будет проведена тщательная экспертиза причин трагедии. Местная полиция возбудила уголовное дело.