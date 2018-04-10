В доме Надежды Савченко идет обыск

Служба безопасности Украины проводит следственные действия по месту проживания народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Известно, что обыск проходит в рамках расследуемого уголовного производства.

Как напомнила "Интерфаксу" спикер СБУ Елена Гитлянская, 22 марта Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Надежды Савченко до 20 мая, после чего она объявила голодовку.