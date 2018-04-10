В Кремле ожидают коррекции валютных рынков

В Кремле внимательно следят за ситуацией на валютных рынках, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что через какое-то время произойдет корректировка ситуации.

"Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями", — пояснил ТАСС представитель Кремля.

"Такое случается, впоследствии будет определенная корректировка", — сообщил Песков, отметив, что какая именно корректировка, пока "вряд ли кто скажет".

При этом представитель Кремля напомнил, что "экономическая повестка дня является константой в рабочем графике президента", и глава государства фактически каждый день проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами.

Курс рубля стал резко падать по отношению к евро и доллару после введения новых американских санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже доллар превысил отметку в 63 рубля (последний раз такой курс был в декабре 2016 года), а евро вырос до 78,42 рубля (на таком уровне курс евро был зафиксирован 6 апреля 2016 года).