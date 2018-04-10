Сумасшедший напал на Соборную мечеть в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция проводит доследственную проверку по факту госпитализации пожилого охранника Соборной мечети, который был избит неизвестным, передает РИА Новости.

Как сообщили в правоохранительных органах, в понедельник в 11:50 по московскому времени в Мариинскую больницу поступил охранник Соборной мечети Санкт-Петербурга 1947 года рождения.

Медики оценивают состояние госпитализированного как тяжелое. У пожилого мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. По словам пострадавшего, около 10:50 на него напал неизвестный мужчина, который пришел к мечети.

По данным полиции, в настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1997 года рождения, состоящий на психиатрическом учете. Полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.