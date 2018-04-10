В Перу обнаружено более 50 новых геоглифов

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Археология и история 21 минута назад
В Перу обнаружено более 50 новых геоглифовЧитайте нас в Telegram
В провинции Пальпа, Перу, археологи с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили более 50 ранее не известных геоглифов. Некоторые из обнаруженных рисунков относятся к культуре Наска, которая существовала в этом районе примерно с 200 до 700 года нашей эры. Однако специалисты считают, что многие артефакты принадлежат более ранним культурам Паракас и Топара, господствовавшим здесь приблизительно с 500 года до нашей эры по 200 год нашей эры.
Пальпа граничит с провинцией Наска, знаменитой подобными узорами. Там их известно более тысячи. Однако геоглифы, предположительно относящиеся к культуре Паракаса, имеют свои особенности. Во-первых, они располагаются на склонах холмов, так что в своё время были видны не только богам с неба, но и людям с Земли. Однако сейчас время почти стёрло их, и узоры видны только с высоты. Во-вторых, эти рисунки изображают людей.
"Большинство из этих фигур – воины, – приводит National Geographic слова археолога Луиса Баттерса (Luis Butter) из Калифорнийского университета, соавтора открытия. – Их можно было заметить на определённом расстоянии, поэтому люди видели их, но со временем они были полностью стёрты".
Открытие было сделано благодаря проекту GlobalXplorer. В рамках этого начинания волонтёры из числа обычных пользователей Интернета рассматривают аэрофотоснимки и сообщают учёным о необычных объектах. Участники отметили на фотографиях сотни "подозрительных мест", и теперь специалистам предстоит проверять их весь ближайший археологический сезон, который в Перу приходится на осень и зиму. К слову, о подобных проектах, в которых рядовые добровольцы помогают делать научные открытия, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали.
Древние перуанцы создавали геоглифы, разгребая с поверхности камни и удаляя верхний тёмный слой грунта, обнажая более светлый нижний слой. Ширина этих линий измеряется сантиметрами, поэтому их невозможно заметить на спутниковых снимках. Беспилотные летательные аппараты пришлись как нельзя кстати.
В настоящее время находки оформляются в министерстве культуры Перу как объекты, подлежащие охране.
Напомним, что "Вести.Наука" неоднократно писали о геоглифах. Мы рассказывали о подобных узорах в лесах Амазонии, на Урале и, конечно, в Перу.
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