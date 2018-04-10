ЦБ сообщил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 11 апреля, составляет 62,3699 рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Так, сравнивая с предыдущим днем, стоимость рубля, выраженная в долларах, снизилась на 6,09%.

При этом официальный курс евро по отношению к рублю составляет 76,8522 рублей. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем

снизилась на 6,46%.