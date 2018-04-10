Осмотр места авиакатастрофы в Раменском: найдены 13 фрагментов Ан-148

В Раменском районе Подмосковья возобновился осмотр места крушения самолета Ан-148, произошедшего 11 февраля. В результате обнаружены 13 фрагментов самолета.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, обследование района катастрофы продолжается.

Как уточнили в Следственном комитете РФ, осмотр места крушения возобновился "в связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега". В целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание каких-либо незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших. Информация вызвала широкий общественный резонанс.

Между тем, в Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения воздушного судна АО "Саратовские авиакомпании" Ан-148, и проведение судебных экспертиз.

Накануне внеочередной совет директоров АО "Саратовские авиалинии" уволил гендиректора компании Алексея Вахромеева. Ранее сертификат эксплуатанта был аннулирован из-за "безответственного отношения" к безопасности полетов. Как напоминает ТАСС, после февральской катастрофы самолета авиакомпании Ан-148 в компании прошли проверки, по итогам которых глава Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору "Саратовских авиалиний" добровольно подать заявление об аннулировании сертификата. 15 марта "Саратовские авиалинии" направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Однако "анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства". Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе.

Нерадько предложил авиакомпании сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности. "Саратовским авиалиниям" принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.