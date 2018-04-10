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10 апреля 201813:08

"Есть наводочка": прогоревшие таксисты попытались ограбить офис поставщика угля

МВД РФ

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В Новочеркасске основатель таксомоторной компании и его сотрудник ворвались в офис логистического оператора в надежде похитить из сейфа не менее 3 миллионов рублей, но в итоге оказались в отделении полиции с перспективой отправиться в тюрьму на срок от 8 до 15 лет, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Действия злоумышленников сняла камера наблюдения.

 

Мужчины в черных масках навестили офис специализирующейся на поставках угля логистической компании ночью: пригрозив пустить в ход пистолеты, они успели только уговорить охранника не сопротивляться и лечь на пол, после чего их скрутили полицейские, так что желанного сейфа с деньгами налетчики так и не увидели.

"Было у меня предприятие, занимались такси. Дело не пошло. Говорят: "Есть у меня одна наводочка! Подстрахуешь?", угольная фирма или предприятие, но я не вникал. Я, дурак, башкой не подумал, ну и пошли", — рассказал Андрей.

Он и его подельник будут дожидаться суда под стражей.

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