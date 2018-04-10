Набравший 5 миллиардов просмотров клип "Despacito" пропал из YouTube

Пятого апреля пуэрториканские исполнители Луиа Фонси и Дэдди Янки установили рекорд. Клип на их песню "Despacito", опубликованный на YouTube в январе 2017 года, набрал пять миллиардов просмотров.

Через пять дней после установления этого мега-рекорда клип вдруг пропал из YouTube. Теперь пользователи могут видеть на черном окне надписи: "Видео недоступно" или "Это видео было удалено пользователем".

При этом телеграм-канал Mash пишет, что клип мог быть удален хакерами.