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11 апреля 201810:00

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни
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Иногда неизвестность страшнее смертельного заболевания. Ева родилась вместе с сестренкой на две недели раньше срока. Полугодовалая малышка каждый день проводит в больнице. Она не может самостоятельно дышать и есть. Никто не может поставить диагноз. Каждую неделю звучат все новые противоречивые прогнозы. А Еве становится все хуже и хуже… Девочке срочно нужно пройти обследование, чтобы определить диагноз и начать лечение. Но сумма просто огромная – 1 312 954 рублей.

Спасите Еву от смертельной опасности!

ПОМОЧЬ ЕВЕ

Полгода назад в семье Кирюшатовых появились двойняшки – Ева и Ульяна. Одна малышка родилась абсолютно здоровой, а вторая девочка сразу после рождения замолчала и начала задыхаться. Ева попала в реанимацию на ИВЛ. Все ждали ее выздоровления. Время шло, а ситуация не менялась, состояние не улучшалось.

Никто не мог понять, в чем причина. Исследовали все, что можно, вдоль и поперек. Наконец, на ларингоскопии установили, что у девочки ларингомаляция (спадение мягкого незрелого хряща в области гортани при вдохе, которое ведет к закупорке дыхательных путей).

Медики сказали терпеть и ждать, возможно, малышка перерастет и поправится сама. Время шло, недели, месяцы. Родители каждый день спешили в реанимацию – боялись ухудшений, боялись самого худшего. Спустя 1,5 месяца ларингоспазмы так и не прекратились. Причину искали очень долго, переводили в разные больницы, ставили различные диагнозы, ни один из которых не подтвердился.

ПОМОЧЬ ЕВЕ

В один прекрасный момент врачи обратили внимание на ЖКТ малышки. Было установлено, что у Евы гастроэзофагеальный рефлюкс – содержимое желудка попадало в пищевод и на связки в верхние дыхательные пути, что и вызывало спазмы. Но на момент обнаружения проблемы ситуация с желудком была слишком запущена. Пришлось установить трахеостому, чтобы кроха могла беспрепятственно дышать.

Планировалось, что после постановки трахеостомы начнется лечение желудка, затем можно будет сделать деканюляцию. Но ситуация оказалась иной. Сейчас Ева не может жить без трахеостомы. Врачи ставят разные диагнозы и до конца не могут разобраться.

"Сейчас у нас есть надежда на клинику в Израиле, а именно на доктора Ари Диро, который согласился нам помочь разобраться, установить точный диагноз. Я очень хочу избавить свою девочку от каждодневных санаций, мечтаю дать ей шанс развиваться как все. Мечтаю услышать смех, гуление и плач своей малышки", — говорит мама Евы.

Но сумма на диагностику и возможную деканюляцию слишком велика – 1 312 954 рублей. Мы просим вас помочь Еве отправиться на диагностику и получить шанс на здоровое будущее.

Помочь Еве можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша".

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Кирюшатовой Евы

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