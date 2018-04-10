Работа Госдумы остановилась по техническим причинам

10 апреля 201813:56
Работа Госдумы остановилась по техническим причинамЧитайте нас в Telegram
Из-за технических неполадок в работе Госдумы сегодня был объявлен незапланированный перерыв.
"Какая-то серьезная поломка", — сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Проблемы со звуком возникли во время рассмотрения в первом чтении поправок в закон "О реабилитации жертв политических репрессий". Когда проект с трибуны начал представлять член фракции "Единая Россия", один из авторов документа Виктор Водолацкий, по всему залу пошли микрофонные шумы.
Техработники сообщили, что на устранение неполадок потребуется время, перерыв в работе нижней палаты парламента продлится до 15 часов, передает "Интерфакс".
Сейчас
14:08
Украина продублирует санкции США против России
Картина дня
-
Свежий видеофейк как повод ударить по Сирии
- Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области
- Российские акции ушли в красную зону
- Лондон прячет концы в воду в деле Скрипалей
- Цукерберг извинился за утечку данных
Самое читаемое
-
Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
- Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Гонщик на BMW заявляет, что не сбивал погибшую женщину
- Весна в столице: переобуваться или подождать?
- В Параде Победы впервые примут участие истребители Су-57
- Первая полуподземная станция столичного метро почти готова
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси
Сегодня
ЦБ сообщил официальные курсы доллара и евро
1 час назад
В доме Надежды Савченко идет обыск
1 час назад
Сумасшедший напал на Соборную мечеть в Петербурге
2 часа назад
Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ
5 часов назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце
09.04.2018 09:00
Владимир Винокур рассказал, как за ним охотилась смерть
22 часа назад
Капитану сейнера "Норд" нужна срочная медицинская помощь
7 часов назад
Калининград: город-парадокс
1 час назад
Орехи полезнее для сердца, чем мясо
3 часа назад
Жители Думы ничего не слышали про химатаку
5 часов назад
Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области
5 часов назад
Обвал рубля: как это делается
6 часов назад
В Приморье прооперируют раненую тигрицу
6 часов назад
На Камчатке в ДТП пострадали восемь человек
9 часов назад
В Ингушетии неизвестный обстрелял автомобиль
9 часов назад
Экология: какие российские регионы находятся под угрозой
10 часов назад
Латышского мэра оштрафуют за незнание родного языка
13 часов назад
Сотрудники ФБР обыскали офис адвоката Трампа
14 часов назад
Хотите "выжить" в офисе? Помните о самозащите!
23 часа назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
27.03.2018 10:00
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы
08.04.2018 14:50
1 059
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию
04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории
03.04.2018 22:50