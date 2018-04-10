Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Карину Коновалову

2 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Карины Коноваловой из Воронежской области. У девочки тяжелое злокачественное заболевание крови — острый лимфобластный лейкоз. После нескольких курсов химиотерапии болезнь отступила, и Карина вернулась к активной жизни. Но лейкоз вернулся. Единственный способ спасения – трансплантация костного мозга. Чтобы ее провести, нужно вывести девочку в состояние ремиссии, для этого срочно необходим дорогой препарат блинцито (блинатумомаб). Государство не оплачивает это лекарство, а купить его самостоятельно семья девочки не в силах.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 879 906 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 219 507 руб. 38 010 руб. собрали телезрители "TV Губерния". 1 628 503 руб. собрали читатели rusfond.ru и rbc.ru. Всего собрано 1 886 020 руб. Родители Карины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".