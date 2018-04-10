Перекрывшая проход маме с коляской владелица Land Rover отделалась штрафом

В 3 тысячи рублей штрафа обошелся торопившейся владелице Land Rover Freelander проезд по тротуару в Зеленограде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Женщина перегородила дорогу маме с двухместной коляской и оказалась "героиней" снятого очевидцами ролика, благодаря которому к поискам водителя и подключились инспекторы.

Инцидент произошел еще 22 марта в Зеленограде. На кадрах видно, как молодая женщина с двумя детьми в коляске пытается через сугроб обогнуть вставший на ее пути автомобиль.

"Мне очень стыдно, что я причинила какие-то неудобства людям, которые двигались по тротуару. Я хотела им помочь, извинилась за то, что я опаздываю. Я нарушила, мне стыдно", — призналась находившаяся за рулем Land Rover 47-летняя женщина.

Спешку и хамское отношение к пешеходам оценили в 3 тысячи рублей штрафа.