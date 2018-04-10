Сотрудники "Почты России" попались на воровстве посылок

Служба собственной безопасности "Почты России" раскрыла преступную группу, которая систематически воровала посылки клиентов. Работники сортировочного пункта вскрывали посылки, содержимое забирали себе, а упаковку выбрасывали. Похищенное продавали через интернет-сервис бесплатных объявлений.

За подозреваемыми установили наблюдение. В итоге всех их взяли с поличным. Задержанным грозит до десяти лет тюрьмы. Тем же, кто так и не дождался своих посылок, "Почта России" обещает выплатить компенсацию.