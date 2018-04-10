Украина продублирует санкции США против России

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в ближайшее время ввести в отношении российских бизнесменов новые санкции, аналогичные американским. Соответствующее поручение дано Службе безопасности Украины, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны.

"Санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США. Безусловно, в состав санкций будет внесен и господин Дерипаска, и другие", — заявил Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "Интерфакс".

6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. В частности, в список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг, промышленная группа "Базовый элемент", холдинг "Русские машины", B-Finance, группа En+, "Евросибэнерго", "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань", "Газпром бурение", группа NPV Engineering, компания "Ладога менеджмент" и ГК "Ренова".

В МИД РФ заявили, что Москва не оставит санкции без жесткого ответа.