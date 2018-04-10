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Отравление Скрипаля 1 час назад
Юлия Скрипаль вышла из больницы и исчезла в "безопасном месте"Читайте нас в Telegram
Россиянка Юлия Скрипаль выписана из госпиталя в Солсбери. Об этом заявила директор больницы Кристин Бланшард. По ее словам, лечение для Юлии еще не окончено, но наблюдается значительный прогресс. Ее отец — британский шпион Сергей Скрипаль – пока остается в госпитале. Его восстановление идет медленнее.
Юлию Скрипаль выписали из больницы, и сейчас она просит прессу уважать ее частную жизнь. Руководство госпиталя в Солсбери, собрав прессу на короткий брифинг, сразу предупредило, что не будет отвечать на вопросы журналистов и не расскажет, какую именно помощь оказали пациентам. Подтвердив, что отравленная россиянка уже покинула стены больницы, руководитель клиники рассказала о состоянии ее отца Сергея Скрипаля.
"Ее отец Сергей остается в госпитале. В пятницу я объявила, что он находится уже не в критическом состоянии. Его восстановление идет чуть медленнее, чем у дочери, но мы надеемся, что скоро и он будет выписан из больницы", — сообщила Кристин Бланшард.
Все, что известно о нынешнем местоположении Юлии Скрипаль, — это короткое сообщение BBC, по данным которой еще накануне вечером девушку доставили в некое "безопасное место". Родственники бывшего британского шпиона и его дочери по-прежнему все новости узнают из прессы. Так, двоюродная сестра Юлии Виктория после выписки не смогла дозвониться до нее. В последние дни британские издания писали, что власти страны рассматривают вариант о переезде Сергея и Юлии Скрипалей в США. Там они якобы получат новые имена.
Накануне вечером инцидент в Солсбери вспоминали на заседании Совбеза ООН. По словам российского постпреда Василия Небензи, участие ЦРУ в этом деле угрожает исчезновением Сергея и Юлии Скрипалей.
"Никто их пока не видел. Мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. На данный момент по сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, больше никогда и не увидим этих людей – важнейших свидетелей произошедшего", — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Сейчас в Америке скрывается свидетель по другому резонансному делу – информатор WADA Григорий Родченков. Из-за его показаний разразился допинговый скандал, приведший к отстранению россиян от Олимпиады. Бывшему главе московской лаборатории РУСАДА в США пришлось сменить не только имя, но и внешность.
Виктория Скрипаль считает Штаты самым опасным местом для ее родных и уверяет, что ее дядя никогда не хотел жить в стране идеологического противника. Виктории сообщили, что в ближайшее время Юлия может собрать пресс-конференцию, на которой попросит политическое убежище. На этом фоне посольство России в Великобритании уже потребовало доказать, что девушка действует по своей воле.
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