Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости

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Антропология 1 час назад
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной костиЧитайте нас в Telegram
Международная команда исследователей во главе со специалистами из Института изучения истории человека Общества Макса Планка обнаружила останки древних представителей вида Homo sapiens в пустыне под названием Нефуд на севере Саудовской Аравии.
Сенсационным это открытие делает датировка останков: фрагментам костей около 88 тысяч лет, и это означает, что человек разумный (чьей "колыбелью", напомним, была Африка) совершал вылазки на европейский континент несколько раз и задолго до основных волн миграций.
В пресс-релизе авторы уточняют, что окаменелая кость оказалась фалангой среднего пальца, её длина составляет 3,2 сантиметра. Это самые древние останки наших предков, найденные за пределами Африки и Леванта (общее название стран восточного побережья Средиземного моря).
Поясним, что, согласно существующим гипотезам, Homo sapiens мигрировали из Африки дважды. Первая волна переселенцев отправилась по так называемому северному пути, который пролегает по территории современных Израиля и Сирии. Причём "прогулки" туда совершались уже порядка 190 тысяч лет назад, только вот первые переселенцы, вероятнее всего, попросту погибли.
Генетические данные говорят о том, что современные люди состоят в родстве с мигрантами второй волны, которые покинули африканский континент 60-70 тысяч лет назад. На этот раз сапиенсы двинулись по южному пути – через Аравию к азиатскому побережью (хотя, заметим, не все азиатские находки согласуются с этой версией).
По словам специалистов, до этого открытия считалось, что ранние "набеги" в Евразию ограничивались средиземноморскими районами, да и там древние люди не задерживались долго. Теперь же получается, что Homo sapiens мигрировали в разные регионы и уходили намного дальше, чем предполагалось.
Исследователи уточняют, что в далёкие времена на территории сегодняшней засушливой пустыни Нефуд располагалось пресноводное озеро, на берегах которого в пещерах обитали, вероятно, переселенцы. Местечко, где была найдена фаланга пальца, носит название Эль-Вуста (Al Wusta), и в нём, помимо человеческих, были обнаружены также останки различных животных, раковины моллюсков и около 380 каменных орудий и инструментов, изготовленных людьми.
При изучении драгоценной фаланги команда сперва провела морфологический анализ, чтобы убедиться, что кость принадлежит человеку разумному (в частности, её сравнивали с останками неандертальцев и приматов). Затем установили возраст находки. Для этого использовались три различных способа: уран-ториевымй метод, термолюминесцентный и метод электронного парамагнитного резонанса.
Результаты не оставили сомнений, что перед учёными была кость представителя Homo sapiens, максимальный возраст которой может составлять до 90 тысяч лет.
"Это открытие впервые убедительно показывает, что ранние представители нашего вида колонизировали юго-западные регионы Азии, а не только Леванта. Способность этих древних людей широко колонизировать этот регион ставит под сомнение давние взгляды, что ранние миграции из Африки были локальными и безуспешными", — отмечает ведущий автор работы Хув Гроукутт (Huw Groucutt).
"Аравийский полуостров уже давно считается далёким от основного этапа человеческой эволюции. Это открытие решительно отмечает на карте Аравию в качестве ключевого региона для понимания нашего происхождения", — добавляет ещё один ведущий автор проекта профессор Майкл Петраглиа (Michael Petraglia).
По словам специалистов, теперь самое главное – понять, что же случилось с людьми, которые заселили этот регион 90 тысяч лет назад, и как долго они в нём прожили.
Научная работа команды, в состав которой вошли учёные из восьми стран, была опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.
Напомним, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали и о других любопытных открытиях. Например, некоторые археологические данные указывают на то, что человек разумный гораздо старше, чем предполагалось. Кроме того, расселение людей из Африки оказалось возможным отследить по внутреннему уху.
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