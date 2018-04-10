Анна Зекрия: в фотографии очень важно делать все осмысленно

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Фотоконкурс имени Андрея Стенина 40 минут назад
Анна Зекрия: в фотографии очень важно делать все осмысленноЧитайте нас в Telegram
Основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES, член жюри конкурса World Press Photo-2012 и Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Анна Зекрия рассказала, что сегодня важнее всего для начинающего фотографа.
- Почему вы решили стать членом жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина?
- В целом для меня смысл участия в жюри конкурса имени Стенина в том, что в России со времен "ИнтерФото" не было достойного международного конкурса. Под достойным я понимаю понятные правила, уважаемое жюри, адекватную процедуру подачи работ, отсутствие оплаты за подачу и призовой фонд, который может послужить поддержкой авторам-победителям. Также для меня лично интерес состоит не только в выборе победителя, но и в том, чтобы увидеть новые имена, новые проекты, особенно из регионов России. Помимо всего вышесказанного, побывав в жюри самых разных конкурсов по всему миру, мне очень приятно наконец-то поучаствовать своим экспертным мнением в России.
- Что важнее для начинающего фотографа: на ранних этапах карьеры попасть в крупное фотоагентство или побыть какое-то время свободным художником? Насколько первое легко для новичка в профессии?
- Это очень сложный вопрос, потому что все индивидуально. Начнем с того, что агентства разные, и фотографы, и художники – это, в первую очередь, люди с разными характерами и стремлениями. Конечно, мне попадались самородки, о которых я думала: главное — их не испортить, не сбить с толку. Но они — редкость. Часто авторам нужна поддержка агента как советчика, ментора, критика, мотиватора. Что касается новостных агентств, таких, например, как РИА Новости, то это, безусловно, уникальный опыт, который однако подходит не всем. Тем не менее, я знаю много мощнейших авторов, которые прошли через работу в Reuters, The Associated Press (AP), и это очень многое им дало. Есть также небольшие агентства, которые занимаются дистрибуцией архивов и готовых проектов. В идеале такие агентства еще находят съемки автора. Молодым фотографам в отношении них нужно быть аккуратными: когда они попадают на профессиональный радар, к ним начинают обращаться такие агентства, и большинство подобных агентств требует полного эксклюзива, фактически связывая руки авторам многолетними контрактами. В условиях нашего рынка эксклюзив себя, в общем, изжил, и авторы оказываются в заложниках. Есть еще, конечно, известные фотоагентства, такие как VII Photo Agency, Magnum, но это отдельные истории, потому что на ранних этапах карьеры туда, скорее всего, вас не пригласят. Если резюмировать все сказанное: универсальных рецептов нет, каждая история индивидуальна и развивается исключительно по-своему.
- Каких основных принципов должен придерживаться новичок?
- Начинающий фотограф должен понимать, что работа фотографа, фотожурналиста – это именно работа, это каждодневный титанический труд, часто неблагодарный, который помимо производства фотографий подразумевает и ТЗ с массой требований. Одна подача на конкурс — огромный труд. У Елены Аносовой (обладатель Гран-при конкурса имени Андрея Стенина-2015, лауреат премии World Press Photo-2017) есть целая лекция на эту тему. Выше я упоминала самородков, но они – исключение. Главный принцип в профессии фотожурналиста – продолжать развиваться и учиться. У великого фотографа Дона Маккалина (Don McCullin) есть прекрасное высказывание: "Я не просто снимаю, я думаю". Очень важно делать все осмысленно.
- Кто или что стало главным толчком для вашего роста в профессии?
- Во-первых, таких моментов, толчков в профессии, было очень много. Когда я только пришла в профессию, мне очень повезло попасть в агентство Photographer, которое, во-первых, представляло в России Magnum Photos, Contact Press Images, Panos Pictures, то есть очень хорошие западные агентства с невероятными архивами. Во многом мои будни в первый год – полтора заключались в том, что я делала подборки в этих архивах. Каждый день, приходя на работу, я отсматривала просто сотни, даже тысячи очень качественных фотографий. Это очень помогло мне развить глаз, и в этом для меня была невероятная интрига. Помимо этого, самый первый толчок и, наверное, самый важный, определивший для меня все в дальнейшем, это когда я опять-таки пришла в агентство Photographer, членами которого были Валерий Нистратов, Александр Гронский, Рена Эффенди. Тогда они не были настолько известны, насколько известны сейчас. Простое понимание, что эти фотографы делают уникальный продукт, и что надо его продвигать, и было, наверное, самым главным толчком. А далее уже каждый день жизни – это толчок, поскольку фотография сама по себе становится жизнью. Девяносто процентов моих друзей – мои коллеги: фотографы, кураторы, — в общем, люди от фотографии.
- Многие из конкурсных площадок, включая крупнейшее мировое фотосостязание World Press Photo, вводят в перечень своих номинаций Digital Storytelling, где фотографию сопровождают дополнительные форматы — от видео до анимации. По-вашему, как сильно новые формы сказываются на развитии традиционной фотографии?
- Дело в том, что в недавнем прошлом был бум увлечения интерактивом, дизайном в Visual Storytelling, и, на мой взгляд, грамотные люди сейчас от этого постепенно отходят. Есть проекты, где это уместно, которые нравятся лично мне, которые нравятся даже не экспертам, а простым людям. Ведь эксперты, в первую очередь, анализируют отдачу: досмотрел человек онлайн какой-то сложно закрученный интерактивный проект или нет. И как раз эксперты констатируют, что многие люди именно из-за этой «мишуры» не доходят до сути. Интерактив, на мой взгляд, должен быть между сердцем, глазами и изображением. Неважно, что это за изображение — фотография или видео, но если оно работает, такой интерактив и есть самый главный. Мне кажется, что сейчас это увлечение проходит, и все возвращается к более простым формам. Поэтому если отвечать на вопрос, влияет ли Digital Storytelling каким-либо образом на фотографию, то нет, не влияет.
- Многие говорят, что конкурс имени Андрея Стенина особенный. В чем эта особенность для вас?
- Этот вопрос — зеркальное отражение первого вопроса. Главная особенность этого конкурса в том, что он необходим. Для меня, скорее, странно то, что этого конкурса раньше не было.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина учрежден МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о фотокорреспонденте агентства Андрее Стенине.
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