Кубок Дэвиса. Испания и Франция разыграют "скрытый финал"

В розыгрыше теннисного Кубка Дэвиса – неофициального командного чемпионата мира среди мужских сборных, — определились полуфиналисты. В одной из пар будут играть действующие обладатели трофея и сборная Испании во главе с Рафаэлем Надалем.

Многие эксперты называют матч "посеянных" первыми французов и их географических соседей во главе с лидером мирового рейтинга "скрытым финалом". Борющихся за второе место в финале теннисистов Хорватии и США специалисты считают аутсайдерами в этой четверке сильнейших команд. Полуфиналы пройдут 14-16 сентября во Франции и Хорватии.

Напомним, что французы в 1/4 финала играли в гостях против команды Италии и выиграли без особых проблем – 3:1. Испанцы в Валенсии провели тяжелейший матч против немцев и победили с минимальным счетом 3:2. В споре двух первых ракеток этих сборных Надаль выиграл у Александра Зверева – 6:1, 6:4, 6:4.

Команда Хорватии на домашних кортах была сильнее сборной Казахстана – 3:1. Американские теннисисты также дома обыграли прошлогодних финалистов Кубка Дэвиса – представителей Бельгии. Счет разгромный – 4:0 в пользу янки.