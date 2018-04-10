Путин: нужно развивать научные центры и поддерживать исследователей

Путин: нужно развивать научные центры и поддерживать исследователейЧитайте нас в Telegram
В России необходимо по всей стране развивать научные центры и повышать социальный статус исследователей, считает Владимир Путин. Президент заявил об этом во время посещения Курчатовского института, которому исполнилось 75 лет.
Глава государства принял участие в заседании президиума Российской академии наук и Ученого совета Курчатовского института. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru. Владимир Путин подчеркнул: российские власти уделяют пристальное внимание наращиванию научного потенциала, и уже удалось добиться заметных качественных изменений.
"На базе ведущих вузов на Урале, в Поволжье, на юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры. Собственно говоря, они создаются во всю. Они призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей", — заявил президент.
При этом он отметил, что новые технологические пространства должны формироваться не только вокруг ведущих университетов и научных центров.
"Собственно, весь наш проект пространственного развития страны направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись, формировали новые исследовательские коллективы, чтобы по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы и для насыщенной полноценной жизни. И, конечно, нужно и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров, тех, кто двигает отечественную науку вперед и добивается настоящих прорывов", — подчеркнул Владимир Путин.
Перед заседанием глава государства осмотрел исследовательский центр. Первым президенту показали лазерно-синхротронный комплекс: с его помощью впервые в мире реализуется новый подход к исследованию физических явлений. Кроме того Владимиру Путину показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США готовятся к удару по Сирии
- Юлию Скрипаль выписали из больницы
- Рубль продолжил стремительное падение
- ФСБ предотвратила теракты в день выборов президента
- Проблему Донбасса обсудят без России
Самое читаемое
-
Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
- Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Гонщик на BMW заявляет, что не сбивал погибшую женщину
- Весна в столице: переобуваться или подождать?
- В Параде Победы впервые примут участие истребители Су-57
- Первая полуподземная станция столичного метро почти готова
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси