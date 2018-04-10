Министр сельского хозяйства РФ требует запретить растительные жиры

Министр сельского хозяйства РФ требует запретить растительные жирыЧитайте нас в Telegram
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев считает необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыров, а также растительных жиров при производстве всей молочной продукции.
Как передает ТАСС, об этом глава отечественного агропромышленного сектора заявил в ходе своего выступления на коллегии министерства.
Ткачев проинформировал общественность о том, что его ведомство внесет соответствующие поправки в технические регламенты, регулирующие производство молочной продукции.
Как сообщает "Интерфакс", министр сослался на данные экспертов, согласно которым в 2017 году в Россию было ввезено более 150 тысяч тонн сыроподобной продукции, произведенной из растительных жиров и молочной сыворотки.
По словам Ткачева, если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 1,5 миллиона тонн сырого молока, которое не было закуплено у российских производителей.
Он сообщил, что "мы не намерены мириться с этим" и подчеркнул, что Минсельхоз – в рамках защиты отечественных фермеров – собирается включить сыроподобную продукцию в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
По мнению Ткачева, это позволит контролировать ее ввоз при пересечении госграницы РФ.
Глава ведомства назвал стратегической задачей наведение порядка в сфере контроля за качеством выпускаемой продукции и напомнил, что с 1 июля 2018 года начнет действовать электронная ветсертификация, а с 16 июля 2018 года — маркировка молочной продукции.
Это делается для того, чтобы проследить путь молока от фермы до прилавка магазина и получать при этом полную информацию о содержании в продуктах заменителей молочного жира, изготовленного на основе растительных масел.
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