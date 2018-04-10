Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче

Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Александр Легков примут участие в благотворительном хоккейном матче в Екатеринбурге. Он состоится 27 апреля в КРК "Уралец". В "Матче звезд" сыграют известные спортсмены, артисты и местные политики.

"Деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены на строительство детской спортивной площадки для воспитанников одного из детских домов Нижнего Тагила", — сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Помимо Шипулина и Легкова в благотворительном матче на лед выйдут гонщик Сергей Карякин и экс-биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов. Ожидается участие в игре артистов "Уральских пельменей" Андрея Рожкова, Сергея Исаева и Дмитрия Брекоткина.