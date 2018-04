Disney удалил депрессивный твит о Пиноккио, чтобы не пугать детей

Представители компании Disney сделали совсем не детский пост в своем официальном "Твиттере". Они опубликовали кадр из мультфильма "Пиноккио" 1940 года и написали: "Когда кто-то делает тебе комплимент, но ты мертв внутри". Вскоре твит удалили, сообщает The Hollywood Reporter.

Опубликованный ниже странный депрессивный твит провисел в микроблоге "Диснея" 15 часов. За это время его репостнули около 30 тысяч раз.

"Цензура" была связана с негативной реакцией многих пользователей. Многим, впрочем, эта ситуация показалась забавной.

"Нужно ли обнять человека, который ведет "Твиттер" Disney?", — написала одна подписчица компании.

Does the person that runs the Disney Twitter account need a hug? https://t.co/5vr4hTui9L

"Тот факт, что Disney удаляет депрессивные посты, убил бы меня, если бы я не был уже мертв", — пошутил другой пользователь "Твиттера".

the fact that Disney is whipping out depression jokes would kill me if I wasn’t already dead