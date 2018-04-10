Бой Мэйвезер – Макгрегор: удары ногами и локтями запрещены

Два знаменитых бойца нынешнего времени – непобедимый американский боксер Флойд Мэйвезер и мастер смешанных единоборств Конор Макгрегор проведут повторный поединок. После прошлогоднего боя по правилам бокса они намерены сойтись в октагоне ММА.

Правда, Мэйвезер-младший на правах победителя августовской 2017 года встречи отказался от проведения боя по прямым правилам смешанных единоборств и организаторы вместе с Макгрегором пошли ему навстречу: соперники будут выяснять отношения без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей.

Об этом сообщил один из руководителей промоутерской компании Dantani Омар Аль Раиси. "Флойд и Конор подерутся в октагоне, — цитирует "Спорт-экспресс". – В 4-унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе". По его словам, некоторые вещи из правил ММА (вроде клинча) все-таки будут разрешены.

Мэйвезер и Макгрегор уже встречались в очном поединке и дрались по правилам бокса в августе прошлого года. В 10-м раунде рефери остановил бой, присудив победу американцу техническим нокаутом. Тот матч стал самым дорогим по суммам гонораров, которые были выплачены его участникам. Но, кажется, Мэйвезер и Макгрегор хотят заработать еще.