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10 апреля 201815:06

Филиппинский рыбак поймал кальмара с себя ростом

Facebook/Kevin Guevara

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Около 2,5 метров оказалась длина пойманного близ филиппинского острова Сибуту кальмара, который с трудом поместился в рыбацкую лодку, сообщает GMA News. Жители деревни Хаджи-Таха, прежде чем приступить к разделке моллюска, сняли его на видео.

Вес улова не уточняется, но один из очевидцев заявил, что рыбаку пришлось немало потрудиться, чтобы сначала поднять, а потом вытащить из лодки гиганта. Сам счастливец признался, что это третий на его памяти крупный кальмар, причем предыдущие два "все же были меньше".

 

Моллюска выловили в минувшую пятницу, 6 апреля, в прибрежной зоне Барангай провинции Тави-Тави — самой южной на Филиппинах, граничащей с Малайзией и индонезийским Калимантаном.

"Это молодой кальмар, его мясо очень вкусное", — резюмировал один из помогавших доставить улов на берег местных жителей.

Добытый экземпляр далеко не самый крупный среди когда-либо попадавшихся в руки человека. Так, антарктический гигантский кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni) может достигать длины до 15 метров и веса около полутонны. В мае 2017 года тушу такого гиганта выбросило на берег индонезийского острова Серам. В истории часто отмечались случаи нападения крупных кальмаров, которые обитают на большой глубине, на человека.

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