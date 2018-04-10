Песков: США отказываются смотреть правде в глаза

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Конфликт в Сирии 12 минут назад
Песков: США отказываются смотреть правде в глазаЧитайте нас в Telegram
США заняли неконструктивную позицию по ситуации с предполагаемой химической атакой в Сирии, отказываясь смотреть реальности в глаза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки, вы видите, что априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов применения химических отравляющих веществ в Гуте", — констатировал Песков, добавив, что никто не говорит "о необходимости проведения какого-то беспристрастного расследования".
По его словам, на Западе "наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия" уже превратилось в добрую традицию, а это "сужает маневр для дипломатических усилий". При этом, как сообщает "Россия 24", Песков подчеркнул, что российская сторона не намерена "отказываться от активной работы на дипломатическом поприще".
"Естественно, эта работа будет продолжена", — заявил Песков.
Ранее некоторые неправительственные организации, в том числе "Белые каски", заявили о том, что сирийская армия применила в городе Дума бомбы с хлором. Погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены сотни местных жителей.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, напоминает ТАСС. Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки и не обнаружили там следов применения хлора или другого боевого химического вещества. В Минобороны РФ подчеркнули, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.
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