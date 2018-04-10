Охранник, избитый в Соборной мечети Петербурга, скончался

10 апреля 201815:52
Охранник, избитый в Соборной мечети Петербурга, скончалсяЧитайте нас в Telegram
Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу во вторник, избитый в Соборной мечети Петербурга пожилой мужчина скончался от полученных тяжелых травм, подозреваемый задержан и доставлен психиатрическую клинику.
Ранее стало известно, что в понедельник днем в Соборной мечети на Кронверкском проспекте 20-летний молодой человек жестоко избил охранника 1947 года рождения. Между мужчинами произошел конфликт, причины которого устанавливаются, передает "Интерфакс".
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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