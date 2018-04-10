Школьник получил ножевые ранения от одноклассника

В школе города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа произошел конфликт между двумя старшеклассниками, переросший в поножовщину.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры. Отмечается, что раненный десятиклассник находится в больнице, рядом с ним его родители. Здоровью подростка угрозы нет.

В Следственном комитете России по региону уточнили, что 10 апреля два мальчика 2000 и 2001годов рождения в школе поссорились друг с другом и один из них перочинным ножом нанес несколько ударов обидчику в руку.

Прокуратура ХМАО организовала проверку инцидента, ситуация в учебном заведении взята на контроль правительства региона.

Проверку ЧП проведет специальная комиссия из представителей департамента образования и молодежной политики, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре.