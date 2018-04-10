Лучший продюсер мультфильмов: Евгений Головин получил премию "Икар"

Лучшим продюсером года стал креативный директор анимационной студии "Паровоз" Евгений Головин. Он отмечен премией "Икар" за создание нескольких успешных анимационных сериалов и их прорыв к зрителю. В 2017 году студия "Паровоз" выпустила мультсериалы "Деревяшки", "Четверо в кубе" и "СОБЕЗ".

Эти мультсериалы созданы по заказу компании "Цифровое Телевидение". Их с успехом демонстрируют на телеканалы "МУЛЬТ", "Тлум HD" и "Мама". Новые серии этих и других мультфильмов студии "Паровоз" смотрите в альманахе "МУЛЬТ в кино" и в мобильном приложении "МУЛЬТ".

"Деревяшки" — музыкальный анимационный сериал для детей дошкольного возраста. Его главные герои — деревянные игрушки: Кошечка Мяу, Собачка Гав-Гав, Поросенок Хрю, Лошадка Иго-Го и Слон Ду-Ду. Все игрушки живут в маленьком деревянном городке. Каждая игрушка имеет домик, который отражает характер своего хозяина. Всего за месяц показа на Youtube мультсериал посмотрели 9 миллионов раз. В мобильном приложении "Мульт" потратили за это время на просмотр около 8 лет — 4 миллиона 215 тысяч и 831 минуту.

История о четырех забавных инопланетных кубиках – Командире, Навигаторе, Докторе и Боцмане из кубической галактики – рассказывается в мультфильме "Четверо в кубе". При кораблекрушении они попадают на Землю, где знакомятся с пятилетней девочкой Лерой. Каждый день кубики вместе с Лерой познают окружающий жителей Земли мир, живут обычной земной жизнью и сталкиваются с простыми жизненными ситуациями: убирают комнату, моют посуду, мастерят кораблики.

Борьба между кланами двух суперзлодеев Носорога Гегемона и Ядерной Мартышки Дарвина разворачивается в мультсериале "СОБЕЗ". Ослепленные жаждой власти над миром, они превратили его в поле боя. Наверное, они давно бы уничтожили мир, если бы не Специальный отряд бесстрашных зверей, сокращенно СОБЕЗ. Девиз отряда: "Один — коготь, вместе — лапа!"

Российская Национальная анимационная премия "Икар" вручается с 2014 года. Ее создание инициировал главный профессиональный форум российской анимации — Открытый российский фестиваль анимационного кино. В число учредителей вошлит Союз кинематографистов России и Ассоциация анимационного кино. "Икаром" награждают за достижения в анимационном кино и за профессиональный вклад в развитие анимации. В 2017 году партнером "Икара" стала киностудия "Союзмультфильм" с художественным руководителем Сергеем Капковым.

Сейчас анимационная студия "Паровоз" производит для телеканалов "Цифрового Телевидения" ВГТРК 10 мультсериалов. Это "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Ми-ми-мишки", "Герои Энвелла", "Четверо в кубе", "Деревяшки", "СОБЕЗ", "Бумажки", "Волшебный фонарь" и "Аркадий Паровозов". "Бумажки" и "Сказочный патруль" признаны "Лучшими иностранными анимационными сериалами" на китайском Xiamen International Animation Festival. Мультсериал "Ми-ми-мишки" вошел в топ-15 самых популярных проектов международного телерынка MIPJUNIOR в 2016 году. Он обладателем гран-при XXI Открытого российского фестиваля анимационного кино как лучший мультсериал, получил приз зрительских симпатий X Большого фестиваля мультфильмов.

Премию "Икар 2017" как лучший стартап получил "Сказочный патруль". Он вошел в конкурсную программу международного Annecy International Animation Film Festival 2017. А "Герои Энвелла" стали первым в истории российской анимации мультфильмом, который в 2017 году был отобран для мировой премьеры организаторами международного телерынка MIPJunior. Сериал вошел в топ-20 самых популярных проектов MIPJUNIOR 2017.