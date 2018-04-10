Путин: финансирование фундаментальных исследований необходимо увеличить в 1,5 раза

Путин: финансирование фундаментальных исследований необходимо увеличить в 1,5 разаЧитайте нас в Telegram
Объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы будет увеличен в полтора раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Курчатовском институте. Мероприятие было приурочено к 75-летию исследовательского центра. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".
"Необходимо обеспечить финансирование науки, при этом существенно повысить эффективность использования этих ресурсов. Деньги должны получать те организации, которые добиваются конкретных, значимых результатов", — сказал Путин.
В ходе разговоры с учеными обсуждался вопрос о доведении финансирования исследований и разработок до 2% ВВП, сейчас этот показатель составляет 1,1%. Путин отметил, что задача сложная, но не потому, что государство не хочет "этого добиться или денег жалко". Она сложна тем, что "70% в структуре расходов — это бюджетные расходы", а в некоторых высокоразвитых странах эти расходы составляют 30%. В связи с этим резко увеличить бюджетные расходы не получится. Поэтому, по словам президента, "необходимо создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний".
Президент призвал ученых добиться настоящего прорыва для роста экономики, промышленности и сельского хозяйства. Он привел слова Игоря Курчатова, который говорил, что в любом деле нужно определить самое главное, иначе второстепенное отнимет все силы.
"Главное для нас с вами сегодня — добиться настоящего прорыва, использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей, для освоения наших огромных территорий, для роста эффективности экономики, промышленности, сельского хозяйства", — указал Путин.
Кроме того, Путин заявил о необходимости предложить российскому бизнесу дополнительные стимулы для инвестиций в технологии. По его мнению, нужно "создать такой инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический бум".
Президент считает необходимым обеспечить использование передовых оборонных технологий в высокотехнологичных отраслях гражданской сферы. В пример он привел историю атома в нашей стране, когда его энергия "стала применяться в мирных целях — создание энергостанций, ледокольного флота, и т.д.".
Также глава государства выразил уверенность в том, что зарплаты ученых должны зависеть от результатов их труда, а не региона или места работы.
"Люди, добивающиеся результата вне зависимости от того, где они работают, должны получать одинаковые доходы, а не только в крупных центрах, — подчеркнул президент. — Эти доходы должны получаться одинаково вне зависимости от того, где и в каком регионе страны работает ученый".
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