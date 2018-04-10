В Пентагоне не подтвердили сближение самолетов РФ с эсминцем США

Сообщения о якобы имевших место неоднократных облетах самолетами российских ВКС эсминца военно-морских сил США Donald Cook в Средиземном море – неверны.

Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель американского министерства обороны Эрик Пэхон, отказавшись при этом ответить на вопрос, правда ли, что корабли США направились к Сирии.

Он назвал информацию, появившуюся в турецкой прессе – о том, что российские самолеты, как минимум четыре раза барражировали над Donald Cook в Средиземном море – слухами в Интернете.

Ранее американская газета The Wall Street Journal проинформировала мировую общественность о том, что после совещания у президента США Дональда Трампа в Белом доме по поводу предполагаемой химической атаки 7 апреля в Сирии, к берегам этой страны был направлен, как минимум один эсминец со звездно-полосатым флагом.