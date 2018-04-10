В Пензенской области шесть школьников отравились газом

В Пензенской области школьники отравились угарным газом.

Инцидент произошел в школе N2 в рабочем поселке Колышлей. Дети почувствовали себя плохо во вторник утром. Шесть школьников были госпитализированы.

Как сообщает "Интерфакс", в настоящее время на месте работают представители надзорных и следственных органов. Они выясняют причину отравления детей и берут пробы воздуха в здании школы.

По данным источника, в этот день в подвале школы проводились работы по откачке воды с помощью мотопомпы. Вероятно, отработанный газ от мотопомпы стал причиной ухудшения самочувствия детей.